HDP’li Sezai Temelli'den olay 'Paris' paylaşımı: Sildi, 'istemeden oldu' dedi

25 Aralık 2022 Pazar, 10:55

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Olayın ardından başta Paris olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Zaman zaman polisle çatışmaların da yaşandığı protestolar devam ederken HDP cephesinden gelen bir paylaşım tepkiye neden oldu.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, gazeteci Clément Lanot’un sokaklardaki şiddeti yansıtan tweet'ini tekrar paylaşarak, Kürtçe “Yanıyor Paris, yansın” şeklinde paylaşımda bulundu.

Temelli'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Temelli paylaşımını silerek "Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum” açıklaması yaptı.