Son Dakika: Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... AFP'nin aktardığına göre Paris'te 3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan 69 yaşındaki zanlı William M. hakkında yeni gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:55
Son Dakika: Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
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Paris savcısı, zanlının gözaltı kararının "sağlık" nedenleriyle kaldırıldığını duyurdu. 

Paris savcılığının yaptığı açıklamaya göre, zanlıyı muayene eden doktor, "Söz konusu kişinin sağlık durumunun polis gözetiminde tutulmasına uygun olmadığını" söyledi.

Zanlı, polis merkezinin psikiyatrik revirine götürüldü.

Savcılık, "Bu nedenle, sağlık durumu elverdiğinde bir mahkeme önüne çıkarılıncaya kadar gözaltı tedbiri kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.


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