Son Dakika: Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme

24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:55

Paris savcısı, zanlının gözaltı kararının "sağlık" nedenleriyle kaldırıldığını duyurdu.

Paris savcılığının yaptığı açıklamaya göre, zanlıyı muayene eden doktor, "Söz konusu kişinin sağlık durumunun polis gözetiminde tutulmasına uygun olmadığını" söyledi.

Zanlı, polis merkezinin psikiyatrik revirine götürüldü.

Savcılık, "Bu nedenle, sağlık durumu elverdiğinde bir mahkeme önüne çıkarılıncaya kadar gözaltı tedbiri kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.