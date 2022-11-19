MİT'ten IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:02

Suriye'de terör örgütü IŞİD'e mensup kişiler "tarafından" misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı belirtilen 3 ev, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı düzenlenen operasyonlarda 11 IŞİD üyesi yakalandı. Operasyonlarda; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Yakalananların, terör örgütü PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik IŞİD unsurlarınca yapılan saldırılara da lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettiği öğrenildi.