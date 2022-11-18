MİT'ten Norşin Afrin operasyonu: Korumalarıyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nin kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 korumasını etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ye yönelik Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye'yi hedef alan çok sayıda eylemin talimatını verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı terör örgütü tarafından yapılan eylemleri organize ettiği belirtilen Norşin Afrin etkisiz hale getirildi.
PKK'nin kadın yapılanmasının sorumlularından olan ve deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin'in güncel yerinin tespiti için MİT'in ajanlarını sahaya sürdüğü ve önce yerini belirleyip yakın çevresine sızdığı aktarılıyor. Buna göre, Norşin Afrin'in, Irak'ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere operasyon bölgesine gideceği belirlendi.
Bunun üzerine MİT tarafından, Norşin Afrin'e yönelik operasyon kararı verildi. Norşin Afrin, MİT'in Gara bölgesinde yaptığı operasyonda 4 korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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