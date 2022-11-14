İstiklal'de terör saldırısı: Reuters'ın PKK haberine İsmail Çataklı'dan tepki
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK’nin İstiklal Caddesi saldırısını üstlenmemesine ilişkin Reuters haberine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Reuters haber ajansı, altı kişinin yaşımını yitirdiği İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin terör örgütü PKK açıklamasını haberleştirdi.
Reuters’ın haberinde, terör örgütü PKK’nin internet sitesinde yayınlandığı öne sürülen bir açıklamaya yer verildi. Haberde ‘Kürt militan grup’ olarak nitelendirilen PKK’nin dün (13 Kasım) İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırıda dahli olmadığı yolundaki iddiası aktarıldı.
ÇATAKLI: BU KATİL SÜRÜSÜ…
Bu haber üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters haber ajansını PKK’ye yönelik ‘terör örgütü’ ifadesini kullanmadığı için eleştirdi.
Çataklı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Reuters PKK’yı ‘silahlı bir Kürt grup’ olarak tanımladı. 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD’ye ne zaman ‘terör örgütü’ diyeceksiniz? Kurbanlar mavi gözlü, sarı saçlı olunca mı? Bu ‘katil sürüsü’ şimdiye kadar sivillere yönelik hangi saldırıyı üstlendi?"
Reuters depicted PKK as Kurdish armed group!— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 14, 2022
When will you call the PKK/PYD which killed 5.724 civilians a “terrorist organization”? When the victims have blue eyes and blond hair?
And which terrorist attack against civilians has this “herd of murderers” taken on so far? https://t.co/C44H9qiWBb
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