MLSA, veri sızıntısı skandalında yetkililer ve sorumlulara dava açacağını duyurdu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 18:59

Güncelleme: 09.06.2023 - 19:01

Türkiye’de yeni bir ‘veri sızıntısı’ skandalı patlak verdi. İnternet üzerinde S****.live adresli bir sitede ve bazı Telegram gruplarında 85 milyon vatandaşın e-Devlet üzerindeki bilgilerinin ücret karşılığında satıldığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

Üyelik modellerine göre; vatandaşların TC kimlik numarası, ikametgâh, GSM, eğitim, soy ağacı, medeni durum, eğitim ve sağlık bilgilerinin satışa sunulduğu öğrenildi. İnternet korsanları, tüm bu bilgilere kısa bir sorgulama ile ulaşılabileceğini vadediyor.

BAKANLIĞA DAVA AÇLIYOR

Free Web Turkey sitesinde yer alan habere göre, Bu tehdide karşı yasal adım atacağını söyleyen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş-Direktörü Avukat Veysel Ok, “Biz zaten kendi adımıza kişisel olarak hem İçişleri Bakanlığına dava açacağız, hem de sorumlular hakkında suç duyurusu yapacağız” dedi.

Bu tehditlerin ne anlama geldiği ve neler yapılabileceği konusunda konuşan Ok, veri tabanında bulunan herkesin bu verileri korumakla mükellef İçişleri Bakanlığına tazminat davası açması ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.