Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor! Çalınan verilerle ne yapılabilir? Bilişim Uzmanı yanıtladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:28

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:34

Türkiye’de yeni bir ‘veri sızıntısı’ skandalı patlak verdi. İnternet üzerinde S****.live adresli bir sitede ve bazı Telegram gruplarında 85 milyon vatandaşın e-Devlet üzerindeki bilgilerinin ücret karşılığında satıldığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

Üyelik modellerine göre; vatandaşların TC kimlik numarası, ikametgâh, GSM, eğitim, soy ağacı, medeni durum, eğitim ve sağlık bilgilerinin satışa sunulduğu öğrenildi. İnternet korsanları, tüm bu bilgilere kısa bir sorgulama ile ulaşılabileceğini vadediyor.

Yaşanan skandalın ardından Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, veri sızıntısına ilişkin bilgi verdi. Tele1'e konuşan Nebil, bu sızıntının diğer hack olaylarından farklı olduğunu vurgularken, ilgili kamu kurumlarının bir an önce açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Nebil şunları söyledi:

“NÜFUS İDARESİ’NİN YAZILIMINI YAPAN FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ”

“Bugün sabah yayınlandı. Olayı araştırıyorum. Zaten çalınan çok veri tabanları vardı. Bu çok yeni gözüküyor. Nereden çalındı bu bilgiler henüz bilmiyoruz. Ocak ayında Nüfus İdaresine 20 yıldır yazılım yapan Kale yazılım firması el değiştirdi. Turkcell’e ait Global IT diye bir firma satın aldı. Acaba o arada bir şey mi oldu merak ediyoruz. Devletin bir an önce araştırıp açıklaması lazım.”

“KİM UYGULAMASINDAN SIZMIŞ OLABİLİR”

“İçişleri Bakanlığı’nın KİM uygulaması da var. Nüfus İdaresi İçişleri Bakanlığı’nın altındaki bir yapı. Dolayısıyla buralardan bir yerlerden sızmış gibi gözüküyor. Büyük bir açık var şu an. Devletin bir an önce araştırıp nereden sızdığını açıklaması lazım.”

“TELEFON DOLANDIRICILIĞINDA KULLANILABİLİR”

Nebil, “Bu bilgilerle neler yapılabilir” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"En başta aklıma gelen telefon dolandırıcılığı yapılabileceği. Genellikle polis olarak kendilerini tanıtıp sizinle ilgili bilgileri vererek polis olduğuna ikna ediyor kendini. Burada çok tehlikeli bir veri görüyorum: Tapu bilgileri. Dünyada da tapuyla ilgili dolandırıcılıkları duyuyoruz. Dolayısıyla bu bilgilerin her biri çok önemli ve tehlikeli. Önümüzdeki dönem herkesin telefon dolandırıcılıklarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor."