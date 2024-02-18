MMO İstanbul Yönetim Kurulu seçimleri başladı: Demokrat Makina Mühendislerinden sandığa çağrı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:13

Güncelleme: 18.02.2024 - 13:13

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi'nin iki yılda bir gerçekleştirilen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerinin 36'ncısı bugün başladı.

Karal'da bulunan Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde başlayan seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00’a kadar sürecek.

Seçimlere katılım çağrısını yineleyen Demokrat Makina Mühendisleri oy kullanma süresinin bitimine kadar tüm oda üyelerini sandık başına davet etti. Daha önce “Çözüm, Değişim, Gelecek Biziz” sloganıyla duyurulan adaylıklarla ilgili broşür de yayınlayan Demokrat Makina Mühendisleri odanın tüm öznelerinin yönetime katılabileceği bir yönetim anlayışıyla aday olduklarını açıkladı.

"DEMOKRAT GELENĞİN SÜRMESİ İÇİN..."

Ülke sorunları etrafında mühendislerin kamucu, bilimsel, demokratik bir ülke mücadelesi için aday olduklarını açıklayan Demokrat Makina Mühendisleri, TMMOB, MMO ve İstanbul Şubesi'nin 54 yıllık demokrat geleneğinin sürdürülmesi için seçimlere aday olduklarını açıkladı.

"Gönüllülük temelinde, her zaman toplumun vicdanı olmakta, toplumsallıktan, kamusallıktan, sosyal adaletten yana taraf olmaktayız" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Makina Demokrat Mühendisler olarak, 36'ncısı gerçekleştirilecek olan MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Seçimlerine; "Meslektaşlarımızın ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için, iş cinayetleri ve kadın cinayetlerine dur demek için adayız. Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayış ile eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması gerektiğini savunuyoruz. Taşımızı toprağımızı satanlara, Yap-İşlet-Devret soygununa, halkı müşteri gibi gören politikalara, ülkemizin geleceğini karartanlara, kamusal denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, taşeronlaştırma uygulamaları ile halka işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz. Özgürlükçü, insan haklarından yana, demokratik, laik bir anlayışı savunmaktayız. Bu düşüncelerle; iki yıllık bir dönem için tüm meslektaşlarımıza Genel Kurul ve Seçimlerimize bekliyoruz."

Öte yandan Demokrat Mühendisleri'nin MMO Şube Yönetim Kurulu Başkan Adayı ise Ezgi Kılıç oldu. Kılıç daha önce MMO İstanbul Şubesi'nde öğrenci üyelik, Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlığı, Kadın Komisyon Üyeliği ve iki dönem MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ'NİN 36. DÖNEM ADAYLARI TAM LİSTESİ:

ASIL ADAYLAR

Ezgi KILIÇ Aydan ADANIR USTA Serkan SEVAT Yunus KÜÇÜKKELEPÇE İbrahim ZAFER Şeref PARLAK Tülay BURSALIOĞLU

YEDEK ADAYLAR