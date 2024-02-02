MMO İstanbul’dan gazetemize ziyaret

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi üyeleri gazetemize bir ziyaret gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:18
MMO İstanbul’dan gazetemize ziyaret
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Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi üyeleri gazetemize bir ziyaret gerçekleştirdi.

Demokrat Makina Mühendisleri Başkan Adayı Ezgi Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aydan Adanır Usta ve Mehmet Gürcan Erdinç’i ziyaretlerinde, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ile Haber Müdürü Can Uğur karşıladı.

Ziyarette, MMO İstanbul’un 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek seçimlerine ilişkin sohbet edildi.

Ezgi Kılıç, başkan seçilmesi durumunda MMO İstanbulnun ilk kadın başkanı olacak.




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