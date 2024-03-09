MOSSAD operasyonunda tutuklanmışlardı: Talimatı itiraf etti

MOSSAD ile irtibatlı olduğu iddiasıyla eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Ayberk ifadesinde MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 16:51
MOSSAD operasyonunda tutuklanmışlardı: Talimatı itiraf etti
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İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları tespitiyle aralarında eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de olduğu 6 kişi, gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu yakalanan kişilerin ifadeleri ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ayberk 'Victoria' kod adlı MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. Buna göre Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

Ayberk’in ifadesinde "ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, 'Victoria' kodlu MOSSAD ajanı ile Belgrad’da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü"nü dile getirdiği belirtildi.

DİĞERLERİ DE İTİRAF ETTİ

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan ve 'casus' olarak nitelenen kişiler de itirafta bulundu. Ekiptekiler, şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul etti.

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.


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