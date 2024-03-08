İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları adliyede
Topladıkları bilgileri MOSSAD'a sattığı belirlenen ve liderliğini eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı ekip MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. 7 şüpheli polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği şüphelilerin İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi.
Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu, 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı.
MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart Salı günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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