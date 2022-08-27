MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:24

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.