Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 09:51
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında gemiler hareket ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.


Tahıl Ukrayna tahıl sevkiyatı Milli Savunma Bakanı

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