MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:34

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.