MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.
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