Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan AKP iddialarına yanıt

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, son günlerde gündeme gelen "AKP'ye geçeceği" yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Aras, söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Sosyal medya paylaşımında yöresel kıyafetli bir yurttaşa sarıldığı bir fotoğrafa yer veren Aras, iddiaları ortaya atanlara sert tepki gösterdi.

"AHMET ARAS SİZİ YANILTMAZ"

Ahmet Aras açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir dayanağı olmayan bir iddiayı kamuoyu önünde gerçekmiş gibi açıklayan birkaç kendini bilmeze cevap vermekten çok daha mühim işlerimiz var. Bu maksadı belli yalanlara lütfen siz de itibar etmeyin. Tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras, sizi yanıltmaz."