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19 Mart soruşturması: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında karar

19 Mart soruşturması: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında karar

2.07.2026 15:31:00
Güncellenme:
ANKA
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19 Mart soruşturması: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında karar

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz yürüyüş iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bazı ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mart operasyonlarının ardından, CHP Muğla İl Başkanlığı binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne yürüyen grupta yer alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, dönemin CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, eski CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ile Süleyman Girgin’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, dönemin İl Başkanı Balcı'nın yaklaşık 700 kişiye yaptığı konuşmanın ardından grubun adliyeye yürüdüğü, güvenlik güçlerinin çeşitli noktalarda önlem aldığı, adliye önünde yaşanan kısa süreli müdahalenin ardından grubun daha sonra CHP İl Başkanlığı önüne dönerek dağıldığı belirtildi.

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TAKİPSİZLİK KARARI

Kolluk tutanakları ve görüntü incelemelerinde şüphelilerin emniyet görevlilerine yönelik herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı ve dağılmamakta ısrar ettiklerine ilişkin delil elde edilemediği ifade edildi. Şüphelilerin ifadelerinde de barışçıl yürüyüş yaptıklarını, yapılan uyarıları duymadıklarını ve güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadıklarını beyan ettikleri aktarılan kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve Yargıtay içtihatlarına atıf yapılarak, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Somut olayda yürüyüş güzergâhındaki uyarıların katılımcılar tarafından duyulduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, adliye önündeki uyarılardan sonra ise şüphelilerin eylemlerini sürdürdüğüne veya güvenlik güçlerine direndiğine ilişkin delil elde edilemediği kaydedilen kararda, bu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

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