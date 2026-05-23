Muğla CHP'den Özgür Özel'e tam destek: 'Parti yönetimimizin yanındayız'

23.05.2026 22:52:00
Haber Merkezi
CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'da bulunan İlçe Başkanlıkları mutlak butlan kararına tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.
CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'nın 13 ilçesinde bulunan CHP İlçe Başkanlıkları mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına karşı çıkarak Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını duyurdu.

CHP Muğla İl ve İlçe Başkanlıkları yayımladıkları bildiride "Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Bildirinin tamamı şöyle:

"Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır.

Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

"Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız.

Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e destek ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Yurttaş Birlikteliği Platformu heyetini kabul etti.
'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'ye 'kurultay' operasyonu: 9 kişi tutuklandı, 4 kişiye adli kontrol CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
CHP'den İstanbul'un 39 ilçesinde protesto... Özgür Çelik: 'Üç günde yine milletin ekmeğini küçülttüler' CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı. Eylemin ikinci gününde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlarla birlikte Kadıköy Meydanı'nda yapılan protestoya katıldı.