Muğla CHP'den Özgür Özel'e tam destek: 'Parti yönetimimizin yanındayız'

CHP Muğla İl Başkanlığı ve Muğla'nın 13 ilçesinde bulunan CHP İlçe Başkanlıkları mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına karşı çıkarak Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını duyurdu.

CHP Muğla İl ve İlçe Başkanlıkları yayımladıkları bildiride "Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı ve İlçe Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Bildirinin tamamı şöyle:

"Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır.

Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

"Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.

Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."