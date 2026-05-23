'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'ye 'kurultay' operasyonu: 9 kişi tutuklandı, 4 kişiye adli kontrol

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada bugün 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlerin arasında CHP Kilis İl Başkanı ve CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförünün de olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklama istemiyle, 2 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL

Bu kapsamda; Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı.

Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN 13 İSİM