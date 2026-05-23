'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'ye 'kurultay' operasyonu: 9 kişi tutuklandı, 4 kişiye adli kontrol

23.05.2026 17:59:00
Haber Merkezi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada bugün 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlerin arasında CHP Kilis İl Başkanı ve CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförünün de olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklama istemiyle, 2 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL

Bu kapsamda; Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. 

Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN 13 İSİM 

  1. Gülhan AYDIN
  2. Sadi KARAYALÇIN
  3. Melda TANIŞMAN TUTAN
  4. Hayati KAYA
  5. Suat DÜLGER
  6. Kalender ÖZDEMİR
  7. Özkan DENİZ
  8. İbrahim ŞAHİN
  9. Umut SAPAN (CHP Kilis İl Başkanı)
  10. Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN
  11. Metin KAYA
  12. Gaffar ÇİÇEK (Veli Ağbaba'nın şoförü)
  13. Ayça AKPEK ŞENAY
Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e destek ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Yurttaş Birlikteliği Platformu heyetini kabul etti.
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama: 'Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız' CHP'li büyükşehir belediye başkanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız'' ifadelerine yer verilirken ayrıca ''Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız'' denildi. Olağanüstü kurultayın ise en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği vurgulandı.
CHP'den İstanbul'un 39 ilçesinde protesto... Özgür Çelik: 'Üç günde yine milletin ekmeğini küçülttüler' CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı. Eylemin ikinci gününde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlarla birlikte Kadıköy Meydanı'nda yapılan protestoya katıldı.