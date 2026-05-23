CHP'den İstanbul'un 39 ilçesinde protesto... Özgür Çelik: Amaçlarını biliyoruz

23.05.2026 19:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı. Eylemin ikinci gününde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlarla birlikte Kadıköy Meydanı'nda yapılan protestoya katıldı.
CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına karşı İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı protestolar düzenlendi.

CHP Kurultayı'nın iptal kararı, Kadıköy Meydanı'na yapılan yürüyüşle de protesto edildi.

Kadıköy’deki yürüyüş, Süreyya Operası önünde başladı. Yürüyüşün CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde sona ermesi beklenirken, çok sayıda yurttaşın yanı sıra sendikalar ve siyasi parti temsilcileri de alanda yer aldı.

ÖZGÜR ÇELİK: AMAÇLARINI BİLİYORUZ

Yürüyüşte sık sık, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hain Kemal", ve "Kurtuluş yok tek başına, mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Yurttaşlarla birlikte Kadıköy'de mutlak butlana karşı yürüyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halk TV'ye konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Bugün Kadıköy'de yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz ancak İstanbul'un 39 ilçesinde şu anda yürüyüşler başladı, devam ediyor. İlk gün bir şey söylemiştik, 'Bu CHP meselesi değil, memleket meselesi, demokrasi meselesi' demiştik. Tam da bugün bu noktada çok sayıda siyasi parti bayrakları ile yöneticileri aramızda. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yurttaşlar aramızda.

Hep birlikte sandığı Türkiye'nin önünden kaçırmaya çalışan sandığı sembolik hale getirmeye çalışan anlayışa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün muhalefet kenetlenmiş durumda. CHP örgütleri kenetlenmiş durumda ve sandığı sembolik hale getirmeye çalışanların karşısında kararlı bir şekilde direnişimizi sürdüreceğiz. Amaçlarını biliyoruz, muhalefeti parçalamak istiyorlar. CHP'yi parçalamak istiyorlar, bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Bu mesele demokrasi ve Anayasal düzen meselesidir.

Bir tarafta ceberrüt bir iktidara teslim olmuş, hırsı aklının önüne geçmiş bir avuç insan vardır. Bir tarafta da CHP örgütleri vardır. Güçlü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz, muhalefetle birlikte kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başındadır, CHP ayaktadır."

İlgili Konular: #İstanbul #Özgür Çelik

Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e destek ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Yurttaş Birlikteliği Platformu heyetini kabul etti.
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama: 'Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız' CHP'li büyükşehir belediye başkanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız'' ifadelerine yer verilirken ayrıca ''Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız'' denildi. Olağanüstü kurultayın ise en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği vurgulandı.
'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'ye 'kurultay' operasyonu: 11 kişi hakkında tutuklama talebi CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 11'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında ev hapsiyle adli kontrol talebinde bulunuldu.