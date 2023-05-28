Muğla Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Muğla'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Muğla'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Muğla'da kaç oy aldı?
Muğla'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS MUĞLA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Muğla'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.6'sı açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MUĞLA'DA NE KADAR OY ALDI?
Muğla'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66.5 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MUĞLA'DA NE KADAR OY ALDI?
Muğla'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.5 oy aldı.
14 MAYIS MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonuçları! Muğla'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Muğla'da kaç oy aldı?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUĞLA'DA KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da yüzde 31.73 oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU MUĞLA'DA KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da yüzde 62.79 oy aldı.
SİNAN OĞAN MUĞLA'DA KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan Muğla'da yüzde 4.77 oy aldı.
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