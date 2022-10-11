Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddialarını sordu: Soylu'dan 'canım benim' yanıtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddalarını soran Fox TV Ankara Muhabiri Fırat Irmak'ın çenesini okşayarak “Canım benim” dedi, soruyu cevaplamadı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Adıgüzel, soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikâyetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.
SOYLU'DAN 'CANIM BENİM' YANITI
Fox TV Ankara Muhabiri Fırat Irmak, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söz konusu şikâyeti sormak istedi. Bakan Soylu ise Irmak'In çenesini okşayarak 'canım benim' dedi ve soruya yanıt vermeden uzaklaştı.
Evdeki yabancı skandalı!— FOX HABER (@FOXhaber) October 10, 2022
“Tüm dairelerden yabancı çıktı” sorusuna Soylu’dan “Canım benim” yanıtı… pic.twitter.com/NghxRxeAaI
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Nebati'nin mağazasında montlar dudak uçuklattı
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Patlamalara canlı yayında yakalandı
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu