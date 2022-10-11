Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddialarını sordu: Soylu'dan 'canım benim' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddalarını soran Fox TV Ankara Muhabiri Fırat Irmak'ın çenesini okşayarak “Canım benim” dedi, soruyu cevaplamadı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 07:50
Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddialarını sordu: Soylu'dan 'canım benim' yanıtı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Adıgüzel, soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikâyetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN 'CANIM BENİM' YANITI

Fox TV Ankara Muhabiri Fırat Irmak, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söz konusu şikâyeti sormak istedi. Bakan Soylu ise Irmak'In çenesini okşayarak 'canım benim' dedi ve soruya yanıt vermeden uzaklaştı.


Süleyman Soylu İçişleri Bakanı muhabir

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