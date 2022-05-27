Muhalefet liderleri paylaştı: Kritik buluşma öncesi dikkat çeken 'Türkiye’nin Masası' videosu
29 Mayıs’taki dördüncü buluşma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Türkiye Masası' isimli video paylaşarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ve birbirlerini etiketledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.
Beş lider, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımına "Türkiye’nin Masası" notunu düştü.
Türkiye’nin Masası@meral_aksener @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @T_Karamollaoglu @DpGultekinUysal pic.twitter.com/e3SuGekvIU— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2022
Yine Uysal da "Türkiye’nin Masası" notuyla paylaşım yaptı.
Türkiye’nin Masası@kilicdarogluk @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @meral_aksener @T_Karamollaoglu pic.twitter.com/7aLFFL4TVz— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) May 27, 2022
Karamollaoğlu "Bu masada ülkemizin problemlerini çözmeye ve insanımızın yüzünü güldürecek adımları atmaya kararlıyız. Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız!" ifadelerine yer verdi.
Bu masada ülkemizin problemlerini çözmeye ve insanımızın yüzünü güldürecek adımları atmaya kararlıyız.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 27, 2022
Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız!@meral_aksener @kilicdarogluk @alibabacan @DpGultekinUysal @Ahmet_Davutoglu pic.twitter.com/NIEpbj5Pvs
Akşener ve Davutoğlu da "Türkiye’nin Masası" notuyla birbirlerini etiketleyerek paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin Masası @kilicdarogluk @alibabacan @DpGultekinUysal @meral_aksener @T_Karamollaoglu pic.twitter.com/OWwDvV8EAF— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 27, 2022
Yayımlanan videoda bir marangozun, yuvarlak ahşap masayı cilalaması dikkat çekti. Yaşlı marangoza “Değecek mi girdiğin zahmete” diye soran gence, marangoz, “Değer” diye cevap veriyor.
Türkiye’nin Masası@kilicdarogluk @alibabacan @DpGultekinUysal @Ahmet_Davutoglu @T_Karamollaoglu pic.twitter.com/ZBDNLfE1eP— Meral Akşener (@meral_aksener) May 27, 2022
Genç kızın “Ne uğraşıyorsun, dışarıda hazırı var” demesi üzerine ise marangoz, “Hiçbir şey emek verdiğin kadar kıymetli değildir. Hem o dışarıda satılanların olayı ambalaj. İşleri yaramaz. Maddeye manayı veren insandır. Ahşap basittir ama, bize hep tek bir şeyi hatırlatır. Bir ağacı ve köklerini. Yani birlikteliğimizi. Bu masa buranın masası. Ama hepimizin masası olacak. Sadece bugünü düşünürsek altı üstü bir masa. Senin önünde uzun bir hayat var. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa. Güzel günlerde de. Dertte ve tasada da. Aile olarak hep bu masa etrafında paylaşılacak yemeğimiz. Sadece kendini değil, hepimizi düşünürsen, işte masa o zaman masa olacak” ifadelerini kullandı.
29 MAYIS'TA YUVARLAK MASADA BULUŞULACAK
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak. Toplantının ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, üstlenecek.
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