Muhalefet partilerinden destek

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:00

İmamoğlu’nun ifadesi başlamadan önce adliyeye gelen İYİ Parti heyetinde grup başkanvekili Turhan Çömez, genel başkan yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba yer aldı.

İYİ Parti’nin hemen ardından adliyenin önüne gelen DEM Parti heyetinde ise grup başkanvekili Sezai Temelli yer aldı. İki partinin temsilcileri adliyeye beraber giriş yaptı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, EMEP, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de kurmaylarıyla destek için Çağlayan’da olan diğer partilerdi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında destek için gelen tüm parti temsilcilerine teşekkür ederek “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.