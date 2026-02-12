Muhalefet vekillerine saldırılmıştı: Erdoğan'ın hedefinde yine CHP vardı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Muhalefetin şiddet, hakaret ve tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçektir ki AK Parti bugün Türkiye’nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir.

Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı’dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa evelallah 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Türkiye’nin aydınlık yarınları teminat altındadır. Bakın bunu öyle laf olsun diye asla söylemiyorum. Aksine burada çok yalın bir gerçeği ifade ediyorum.

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Unutmayın ezberler bozuluyor. Kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Bütün bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı’nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Şurası tartışmasız bir hakikattir ki belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye’nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Tecrübeli, liyakatli, dürüst ve çalışkan kadroların iş başında olmasıdır.

Doğal afetten savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor, Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz kökü mazide gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, ünvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu çok stratejik bir vazife icra etmektedir.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İZLERİNİ BÜYÜK ORANDA SİLMEYİ BAŞARDIK"

Artık AK Gençlik klasiğine dönüşen iftara ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yılda devam ettiriyoruz. Avrupalı Türklerle bir araya geleceğimiz iftar programları düzenleyeceğiz. İçeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan'ı en verimli şekilde idrak etmeye çalışacağız. Belediye Başkanlarımızından çok büyük bir gayret bekliyorum.

6 Şubat depremlerinin izlerini asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi başardık.

ERDOĞAN YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI: "SİZİN GÜCÜNÜZ YEMEZ ÖZGÜR..."

"CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yeminini engellemek için her türlü zorbalığı yaptılar. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydınız da bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul'a taşıyarak nasıl bir zihne sahip olduklarını gösterdiler. TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir? Kavgayı yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar küçük düşeceksiniz. Aziz milletimizi renciden eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum."