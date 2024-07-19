Muhalefetin ve hayvanseverlerin karşı çıktığı hayvan katliamı yasası görüşmeleri ertelendi

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Yaklaşık 18 saat süren, görüşmede 17 maddelik teklifin ilk 3 maddesi AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Tansiyonun düşmediği komisyonda görüşmelere 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilmesi kararlaştırıldı.

BAKIMEVİ TANIMI DEĞİŞİYOR

Kabul edilen maddelere göre yasanın amaçlarına “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesi eklenecek. Yasadaki “yakala-kısırlaştır-sal” yönteminin kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında değişiklik yapılacak. Hayvan bakımevinin tanımı, “Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite

edildiği bir tesis” şeklinde değiştirilecek. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın kişinin yasal sorumluluğunu alarak sahiplenmesi yoluyla mümkün olabileceği ilkesi getirilecek. Yasanın ilkeleri arasında yer alan ve yaşam hakkını gözeten “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” ifadesi ise kaldırılacak.

‘BÜTÜN HAYVANLAR TOPLANAMAZ’

Görüşmede konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenleme yasallaşsa bile CHP’li belediyelerin bu kanuna uymayacağını açıkladı. Hayvan barınaklarının yetersizliğine işaret eden Sarıbal, “Rehabilite edilsin veya edilmesin, gelinen noktada yeteri kadar barınak olmadığını hepimiz biliyoruz. Hayvan sayısı azken yeteri kadar barınak yapılmadı, bundan sonra tüm hayvanları nasıl toplayacaksınız? Yeni barınaklar açarak bütün hayvanları toplamanız mümkün değil. Dolayısıyla açılacak barınaklar ölüm kampı olacak” dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da CHP’li belediyelerin “ötanazi” adı altındaki uygulamayı asla gerçekleştirmeyeceğini belirterek yol yakınken yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yasa teklifinin toplanan hayvanların katledilmesine yol açacağını savunarak bunun, “doğaya, insana ve yaşama saygısızlık” olduğunu söyledi.

‘ORTAK AKILLA HAREKET EDİLMELİ’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin sokak hayvanlarını öldürmesinin önünü açacak yasa tasarısının uygulanmayacağını söyledi. Sahipsiz hayvanlar için belediyelerle ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine, uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları hayata geçirmektir” diye konuştu.