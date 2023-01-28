Muhalefetten Erdoğan'a 'Kronometre sıfırlandı' tepkisi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:16

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 23:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanacağını ve seçimi öne alacağını söylemişti.

İktidar, buna erken seçim yerine yeni bir 'güncelleme' olarak bakarken, gündemin yeni tartışma maddesi Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.

Muhalefet de Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını sürekli dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” açıklamasında bulunmuştu.

Uçum'un açıklamasına göre, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği de yeni sistemle her şeyin 'sıfırlanmış' olması olarak okunuyor.

ERDOĞAN'A GÖRE KRONOMETRE 'SIFIRLANDI'

Denizli’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan da aynı şekilde yeni sistemle ‘kronometrenin sıfırlanlandığını’ belirterek bir daha aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Milletimizin takdiriyle 2017’de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. Üç-beş medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum" dedi.

CHP'Lİ AĞBABA: HİÇ MERAK ETME ERDOĞAN 3 AY SONRA...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erdoğan'ın 'kronometre sıfırlandı' açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve Erdoğan'ın oğluna 1 milyar dolarlık nakit parayı 'sıfırlaması' talimatını verdiği ses kaydına da göndermede bulunan Ağbaba "Milyon euroları oğluna 'sıfırlatanlar' Anayasayı da 'sıfırlatacağını' sanıyor!!! Hiç merak etme Erdoğan 3 ay sonra bu millet seni 'sıfırlayacak'!" ifadelerine yer verdi.

“Adaylık için kronometre sıfırlandı"diyor.



Milyon euroları oğluna "sıfırlatanlar"

Anayasayı da "sıfırlatacağını" sanıyor!!!



Hiç merak etme Erdoğan 3 ay sonra bu millet seni "sıfırlayacak"! — Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 28, 2023

DEMİRTAŞ: BU İŞLER, PARA SIFIRLAMAYA BENZEMEZ

Edirne Cezaevi'nde Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "Kronometre sıfırlandı" sözlerini, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak “Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün. Bu işler, para sıfırlamaya benzemez” şeklinde değerlendirdi.

Demirtaş da, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a 1 milyar dolarlık nakit parayı 'sıfırlaması' talimatını verdiği ses kaydına da göndermede bulundu. Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Aklınca 2018'de kronometreyi sıfırlamış, dört dönem için kendine yol yapıyor. Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün. Bu işler, para sıfırlamaya benzemez.