Muhalefetten SADAT tepkisi: 'Paralel yapılanma mutlaka araştırılsın'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet, “SADAT’çıdan gölge İçişleri” başlığıyla gündeme getirdiği haberde, suikast eğitimi veren SADAT’ın kurucusu, eski Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği İslam Birliği Kongresi’ni gündeme getirdi.

Kongrede, “İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı” kurmanın ilkelerinin belirlenmesi gibi başlıklar dile getirildi. Cumhuriyet, “SADAT aracı oldu” başlığıyla duyurduğu haberde ise SADAT’ın internet sitesinde yer alan bilgilerden kurumun Emniyet ve jandarmaya cephane tedarik işi yaptığını gündeme getirmişti. Söz konusu haberlerin ardından muhalefetten konuya ilişkin tepki geldi.

CHP YDK Başkanı Uğur Bayraktutan, “SADAT paramiliter bir güçtür. Mustafa Kemal’in ordusuna karşı, alternatif olarak bir gölge ordu oluşturmak istemektedir. Bunun başındaki cumhurbaşkanının eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi laik Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’in ordusuna tam zıt bir kişidir” dedi.

ASSAM’ın daha önce de Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan “ASRİKA İslam Devlet Birliği” kurulmasını istediğini anımsatan Bayraktutan, “Hedefleri arasında bulunan İstanbul başkentli İslam ülkeleri konfederasyonu gibi bir yapı nasıl kurulacaktır? Türkiye nasıl şeriatla yönetilen İslam ülkesi konfederasyon üyesi yapılacak ve başkenti Ankara’dan İstanbul’a nasıl taşınacaktır? Tüm bu hedefler Türkiye Cumhuriyeti’ni, anayasasını yapı olarak tamamen değiştirmek, yerine başka bir ülke, başka bir devlet kurulması anlamını taşımaktadır” tepkisini gösterdi.

‘İNCELENMELİ’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise “Bu oluşumun mevcudiyeti bile anayasaya aykırı. Resimleri var, bir dönem cumhurbaşkanının danışmanlığını yapmış. Bu da paralel bir yapılanmadır. Bu yapının bulunduğu yerler, kampları incelenmeli” çağrısını yaptı.