Yalanlanan isim SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe’ istifa etti
MKE’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen Mehmet Naci Efe’nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı. Efe’yi MKE ve Dışişleri yalanlamıştı.
MKE’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe’nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği TBMM önergesinde SADAT’ın yurtdışı faaliyetlerini gündeme getirerek “SADAT AŞ’ye faaliyetlerini yurtdışında yürütmeleri konusunda dost müttefik ülkelere ya da başka ülkelere sunmak üzere ‘sözlü referans’ oldunuz mu? Ya da ‘referans mektubu’ verdiniz mi?” diye sordu.
Cumhuriyet’in yer verdiği habere göre Çavuşoğlu, bu soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Konu bakanlığımın görev alanına girmemektedir” ifadelerini kullandı. İddiaların sahibi Efe’nin 4 Temmuz’da istifa ettiği ortaya çıktı. Efe, şirkete 26 Haziran’da istifasını sundu, resmi olarak ise istifa 4 Temmuz’da kayıtlara düştü.
Efe, geçen mayıs ayında verdiği bir röportajda “MKE ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” demişti. TBMM KİT Komisyonu’nda geçen haziran ayında konuşan MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “MKE AŞ’nin SADAT ile alışverişi olmamıştır” demişti
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