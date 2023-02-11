Muharrem İnce: 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, depremin 116. saatinde, Adıyaman Merkez Abdülmusa Caddesi üzerinde bulunan enkaza hâlâ ekip gönderilmediğini belirterek yetkililere seslendi. İnce, "Yazıklar olsun diyorum. 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman Merkez Abdülmusa Caddesi üzerinde bulunan enkazın önünde açıklama yaptı.
Enkaza hâlâ ekip gönderilmediğini belirten İnce yetkililere seslendi. İnce, "Yazıklar olsun diyorum. 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
“ÇÖKMÜŞSÜNÜZ SİZ, BİTMİŞSİNİZ!”
İnce, şunları kaydetti:
- Depremin üzerinden 116 saat geçti. Şu anda Adıyaman Merkez’deyiz, burada enkazda kardeşlerimiz yatıyor. Ailenin yakınlarıyla görüştüğümde; ‘116 saattir burada devlet yok’. Kimse kusura bakmasın, vinçlerin hepsi buradaki insanların akrabalarının vinçleri. İnsanlar, Bursa’da akrabalarından getirmiş vinci.
- Böyle bir yapı olamaz, daha hâlâ bu bölgede tuvalete işi çözülememiş. Daha tuvalet sorununu çözememiş devlet, enkaz sorununu nasıl çözecek? Çökmüşsünüz siz, bitmişsiniz. Sonra bana ‘Neden muhalefet ediyorsun’ diyorlar. Neden etmeyecekmişim? 116 saattir neredesiniz? Neden yoksunuz?
- Çadırı kuramamışsın, enkazın altında, kameralar dayanmış bir yere, ‘Bir kişi çıkarılıyor’ diye haber yapıyor. Tabii ki bir kişi bir kişidir, itirazım yok. Ama aziz milletim, enkazın altında on binler var, bunu biliyoruz.
- Çöktünüz! Millete masal anlatıyorsunuz. Millete vereceğiniz parayı, on bin lirayı, on bin kere anlatıyorsunuz. Yazıklar olsun diyorum. 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!”
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