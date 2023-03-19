Emekli amiralden Atilla Kıyat'tan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a çağrı!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:34

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:34

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik açıklamalar da, adaylıklara yönelik tepkiler de devam ediyor.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çağrıda yaptı.

"BU UCUBE SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZE EMİNİM"

Adaylıklarının mevcut sistemin devamını sağlamasına yönelik risk oluşturduğuna dikkat çeken Kıyat, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sn. İnce, Sn. OĞAN; sizlerin bu ucube sistemi değiştirmek istediğinize adım gibi eminim. Ama adaylıklarınız, değiştirmek istediğiniz sistemin bir dört yıl daha devamı riskini doğuruyor. Sizler bunu görecek deneyim, akıl ve vatan sevgisine sahipsiniz."