Muharrem İnce: 'Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:53

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:53

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Denizli’de gündemi değerlendirdi.

Gece kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden MP lideri İnce, “Denizli’den aldığım gaz, beni pazar gününe kadar götürür” diyerek konuşmasına başladı.

Türkiye’nin pazar günü önemi bir seçime gideceğine işaret eden Muharrem İnce, “Bu seçimde belirleyici olan bazı unsurlar var. Bunlardan birisi HDP, öbürü CHP listelerindeki 77 kişi. Bunların içinde de eski AKP’li dolu" iddiasında bulundu.

"BEN O PARTİYE 40 YIL HİZMET ETTİM"

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşlarımız ve seçmenlerimize sesleniyorum. ‘Stratejik oy kullanıyoruz’ dediniz. 2011’de MHP baraja takılmasın diye MHP’ye oy verdiniz. 2015’te HDP baraja takılmasın diye HDP’ye oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka Mecliste olmalıdır. CHP listelerinden seçilen eski AK Parti’lilerin yeniden AK Parti’ye gitmeyeceğinin, Anayasa değişikliği için 360 milletvekili bulmayacağının garantisini kimse veremez. Sizde de var burada bir tane, CHP’nin 3’üncü sıra adayı. Çankaya’da Sadullah Ergin var, sizde de var burada. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum; hata yaparsınız.

Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas oyunu Memleket Partisine; Atatürkçüler, cumhuriyetçilerin bu memleketin sigortası olsun. Memleket Partisi, Türkiye’nin sigortasıdır. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Başta Sadullah Ergin olmak üzere bu 77 kişi yanlıştır. ‘Davutoğlu’nu Babacan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaparsan hesap soramazsın’ dedim. Pazartesi günü ayrılacaklar partiden. Ben o partiye 40 yıl hizmet ettim, korumak için iyi niyetle söyledim."

"BEN OLMASAM ERDOĞAN BİRİNCİ TURDA KAZANIYOR"

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek “Kılıçdaroğlu, yüzde 60 ile seçimi kazanıyor musun?” diye soran İnce, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sen seçimi kazanıyor musun yoksa ben mi engel oluyorum. Ben sana engel miyim? Önünü mü tıkıyorum yoksa yardımcı mı oluyorum. İyi düşün. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’nin oy aldığı kesim; ne Kılıçdaroğlu’na oy verir ne Erdoğan’a oy verir. Bize oy verecekler ilk kez oy verecek olanlar, karasız seçmenler ve her ikisi ne de oy vermeyecek olanlar.

Bu farklı bir kesim. Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ni devre dışı bırakınca, bunların hepsi muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. 21 yıldır Erdoğan’ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım, bence utanmalısınız. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi 2 tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor."