Muharrem İnce'den çekilme çağrılarına: Normalde çekirdek çitlerken yüzde 70'le yenmeleri lazım

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:17

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:45

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, akşam saatlerinde Denizli’ye geldi.

Amfi Park’ta gençlerle buluşan Muharrem İnce, burada 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de bir konuşma yaptı. Kendisine yönelik "Adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt veren İnce, şu ifadeleri kullandı:

“İki ittifak bir araya gelmiş. Millet İttifakı var, Yeşil Sol var, 17 parti var, 11 büyükşehir belediyesi var, gazeteler var, 200’e yakın milletvekili var, hazine yardımları var, normalde çekirdek çitlerken AKP’yi yüzde 70’le yenmeleri lazım, bu şartlar altında bu kadar büyük paralar var ama uğraştıkları şeye bak! 'Muharrem İnce çekil'...Yaptıkları tek şey bu. Yani millete diyorlar ki 'sıtma mı, ölüm mü?'. Patlak lastiği patlak lastikle değiştirecekler."

"Ben ikisini de istemiyorum" diyen İnce, "A mı? B mi?, C diyemez miyiz? Diyemezsin. C dersen hain ve bölücü olursun. Arkadaş ben demokratik hakkımı kullanıyorum, neden bölücü olayım” ifadelerini kullandı.