Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi: Tek derdim Türkiye
Memleket Partisi lideri İnce’den seçimlere üç gün kala sandığın yazgısını değiştirecek karar geldi. Önce partililerin düşüncesini soran İnce, “Derdim Türkiye. Memleket için adaylıktan çekiliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İnce’yi “Halil İbrahim sofrasına” davet etti.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekilme kararını açıkladı. İnce, “Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye” ifadelerini kulandı.
İnce, “Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Yandaş kanallar anlatıp durdu” diye konuştu. Kendisine yapılan operasyonda Emniyet’in ve savcıların görevini yapmadığını belirten İnce, “Saray’dan para aldı çekilemez’ diyenlere sesleniyorum. Memleketim için adaylıktan çekiliyorum. Memleket Partisi’ni Meclis’e sokalım. Her evden bir oy memlekete” ifadelerini kullandı.
ÖNCE TOPLANTI YAPILDI
Öğrenilen bilgiye Muharrem İnce, adaylıktan çekilme kararını açıklamadan önce parti meclisini topladı. Üyelerin görüşlerini dinledi. Mecliste yapılan oylamada üyelerin yarısı “çekil”, yarısı da “çekilme” oyu kullandı. İnce, oylamadan sonra “Yarım saat sonra kararımı öğreneceksiniz” dedi ve odasına çıktı. Yarım saat odasında kaldıktan sonra basın toplantısı yaptı ve kararını basın mensuplarıyla paylaştı.
KILIÇDAROĞLU: DARGINLIKLARI BIRAKALIM
Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço’nun “Halil İbrahim Sofrası” parçasıyla İnce’ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Çağrım geçerli. Eski kırgınlıkları, bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun gelsin” dedi.
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