Son dakika... İnce'nin adaylıktan çekilmesine Meral Akşener'den ilk yorum: Bekleyip ne olacağını göreceğiz!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:05

Güncelleme: 11.05.2023 - 20:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV'de Nazlı Çelik’in dair sorularını yanıtlıyor… Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akşener, seçimin kazanılması halinde bakanlık dağılımını ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini yorumladı. Akşener ayrıca Millet İttifakı liderlerinin bugün saat 22.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceğini söyledi.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öen çıkanlar şu şekilde:

"Sayın İnce'nin aday olduğu dönemde, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı zamanlarda aday olma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir kişiyim. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz.

'İNCE'NİN KIRGINLIĞI EN BAŞINDAN BERİ VAR'

Bütün sonuçlarla ilgili siyasilerin görevi seçmenin gönlünü almaktır. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir. İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu.

6 LİDER BİR ARAYA GELECEK

İnce'nin kararını duyduktan sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmedik. Saat 22.00'de CHP'de bir toplantımız var. Seçim günüyle alakalı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada bulunduğu davete de çok olumlu baktığımı söylemek isterim.

SEÇİM SONRASI BAKANLIKLARIN DAĞILIMI...

Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor...

SEÇİMİN KAZANILMASI DURUMUNDA İLK İCRAATLER

Kişisel olarak benim talebim İstanbul Sözleşmesi'dir. İktidar olunduğu zaman, bir bütün olarak önceliğimiz hukukun üstünlüğü. Yargının bağımsızlığı. Ekonomide kayırmacılığın, ateşin söndürülmesi.

Suriyelilerin 2 yıl içinde gönderilmesini sağlayacağız..."