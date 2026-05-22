Muharrem İnce'den 'mutlak butlan' sonrası dikkat çeken çağrı: 'Herkesi sakin olmaya davet ediyorum'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmek için Genel Merkez'e gelen CHP'li Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"HERKESİ SAKİN OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Tek adam rejimine hizmet etmiş olmayı içimize sindiremiyorsak -ki hiçbirimiz sindiremeyiz- o zaman herkesi sakin olmaya davet ediyorum" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz. Biz çok badireler atlattık, darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Bunların hepsinden geçtik, bundan da geçeceğiz. Sakin olmazsak, birbirimizi kırarsak, dökersek, bağırırsak, kavga edersek tam da tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet ediyorum."