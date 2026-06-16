Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyareti X hesabından duyuran İnce, ayrıca tutuklu belediye Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile de görüştü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İnce, X hesabından yaptığı paylaşımda "Silivri Cezaevi’nde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’yu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’yi ziyaret ettim" ifadesini kullandı.

AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İnce, "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin 9 Haziran Salı yazılı bir açıklama yapmıştı.

"Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım" diyen İnce, tüm partililerin bu noktaya nasıl gelindiğiyle yüzleşmek zorunda olduğunu söylemişti.

Olası yeni bir parti kurma kararının doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını söyleyen İnce, "Parti üyeleri tarafından seçileceği kurultay acilen toplanmalı ve despotik saray rejiminin tuzağı boşa çıkarılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.