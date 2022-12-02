Muharrem İnce: Esad’a mektup yazdım, devlette bir yönetim görevim olmadığı için benimle görüşmedi

02 Aralık 2022 Cuma, 19:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün bir dizi ziyaret bulunmak için Edirne'ye geldi.

Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, "Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları. Bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta" ifadelerini kullandı.

"ESAD’A MEKTUP YAZDIM"

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

20 yıllık bir iktidar var. Ekonomiyi kötü yönettiler, millet fakirleşti, yoksulluk sefalet, diz boyu artık bu memlekette. Bu 20 yıl içerisindeki hedeflerinin hiçbirisini tutturamadılar. 2023'te 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı, 1 trilyon dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracat olacaktı, yarısı bile yok. İlk 10 ekonomi arasına girecektik, bırakın ilk 10'a girmeyi, 18'inci sıradaydık dünyada, 23'e geriledik. Hiçbir hedef tutmadı. Marketlere mektup yazmak da işin kolay tarafı. İktidar da muhalefet de sorunu kavrayamamış durumda. Suçlu olan iktidardır. Suçlu olan bu ekonomi kadrolarıdır, bu kötü ekonomik programdır, bu ekonomi politikalarıdır. Suçlu olan Erdoğan'ın kibridir, inadıdır, cehaletidir ve bilim dışı davranışlarıdır. ‘Nas’ dedi. Milleti kandırdı. ‘Nas’ dedi ama bankalar karını geçen yıla oranla ilk 9 ayda yüzde 403 arttırdı. Türkiye’de bankalardan daha fazla büyüyen başka bir sektör yok.





Yani ödeyemediğiniz doğalgaz faturasının parası bankadadır. Dolduramadığınız benzin deposunun parası bankadadır. Milletin cebinden alıp bankaların kasasına paraları doldurdu. Sonra da utanmadan şehitlerle seçim sandığını aynı cümlenin içinde geçirdi. Yıllardır böyle yapıyordu, şimdi beş parmağıyla Sisi’nin elini sıktı. O selam da kalktı ortadan. Şimdi de ‘Esad’la görüşebilirim’ diyor. ‘Görüşme’ demiyoruz. Bir an önce görüş. Ben Esad’a mektup yazdım. İlk kez söylüyorum, burada. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için benimle görüşmedi. Türkiye Cumhuriyeti uyurken yönetenler uyurken ben bu girişimi yaptım. İstiyorsanız, önümüzdeki günlerde o mektubu paylaşabilirim. Görüşeceksin, bir an önce görüş.

“ERDOĞAN BUNU ÖĞRENECEK”

Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an kurtulalım, gönderelim bunları. Bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim, sokakta. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin.

İnce, basın toplantısının ardından partisine yeni katılan gençlere rozetini taktı. İnce, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.