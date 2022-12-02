Kremlin'den Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: Kolaylaştırmaya hazırız
Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki görüşmeyi kolaylaştırmaya hazır olduğunu teyit etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin basın toplantısında konuştu.
RIA'nın aktardığına göre Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Rusya'nın arabuluculuğunda bir müzakere olasılığı bulunduğunu söyledi.
Peskov, bunun Suriye'de istikrar ve barışın yararına olduğunu ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirterek, ancak buna ilişkin henüz bir ayrıntı olmadığını aktardı.
Gazetecilerin Erdoğan ve Esad arasında bir toplantı düzenlenmesi için somut adımlar atılıp atılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun potansiyel bir olasılığı var, biliyorsunuz BaşkanPutin, son birkaç yıldır defalarca, bölgede, Suriye çevresinde ve Suriye'nin içinde barış ve istikrarın sağlanması için bu tür temasların memnuniyetle karşılanacağını söyledi ve elbette Rusya bunu her şekilde kolaylaştırmaya hazır" dedi.
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