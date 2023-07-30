Muharrem İnce'den Akbelenlilere: Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 17:28

Güncelleme: 30.07.2023 - 17:29

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı bölgede nöbet tutan halkı ziyaret etti. Alana giriş yapan İnce, önce kesim yapılan sahayı inceledi. Daha sonra forum yapan halkın yanına giden İnce halkın tepkisiyle karşılaştı. Gazete Duvar'ın haberine göre, yurttaşlardan "Burada kalacaksanız gelin, görünüp gidecekseniz gelmeyin" şeklinde tepki alan İnce, "Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor" dedi.

İnce ayrıca konuşması sırasında, "Sonuç almak istiyorsak, kendimizi tatmin etmek istemiyorsak bunu şova dönüştürmeden ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Böyle yaparsak sonuç alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Protesto edilince sözlerini tamamlayamayan Muharrem İnce, mikrofonu bırakarak korumalarıyla birlikte alandan ayrıldı.