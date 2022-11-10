Muharrem İnce'den 'AKP-HDP görüşmesi' yorumu: 'Hiçbir sakınca yoktur'

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:29

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın; başörtü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, 2 Ekim'de HDP’yi ziyaret etmesi siyaset gündemindeki yerini koruyor.

AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile bir araya gelmişti.

İNCE'DEN ZİYARETE DAİR İLK YORUM

Görüşmeye ilişkin tartışmalar sürerken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de konuya ilişkin bir yorum geldi. Muharrem İnce, Ağrı'da bir grup partili ve İl Başkanı Maksut Kösedağ ile Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

İnce, AKP heyetinin HDP Meclis Grubu'nu ziyaretiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda en net konuşan adam benim. Terörizmi desteklemiyorum. Türkiye’de bu sorunu makul yüzde 90 ile çözerim, diyorum. Önce birbirimize şu soruyu soracağız; 'Beraber mi yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız? Ayrı ayrı mı yaşayacağız?'. Beraber yaşayacaksak Ağrı’da ayrı hukuk, Edirne'de ayrı hukuk olmaz. Aynı hukuk düzeni olacak. Meclis'te bir siyasi partinin grubu varsa o siyasi parti anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Muharrem İnce, Ağrı’da ne konuşuyorsa Rize’de de aynısını konuşur. Muharrem İnce'de geri vites yoktur. Bizim politikamız; bağımsız bir devlet, laik demokratik bir cumhuriyet, karma bir ekonomi, tarımda, eğitimde ve sağlıkta piyasanın koşullarına bırakmayan bir politika. Üreten bir Türkiye. Liyakati esas alan bir Türkiye. Yurtta barış, dünyada barışı savunan bir Türkiye" diye konuştu.