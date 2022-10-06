CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Muhterem İnce' tepkisi: 'Utanç duyuyorum'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin önce Sayıştay’a şimdi de Anayasa Mahkemesi’ne seçilmesini sert bir dille eleştirdi. Başarır, "Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı buralara getirmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Bu bir utanç meselesidir. Ne işi var Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi’nde?" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilmesine tepki gösterdi.
Yüksek yargı organlarını bu kirli ilişkilere alet edenlerin ülkenin bu hale gelmesinden sorumlu olduğunu belirten CHP’li Başarır, “İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi önce Sayıştay’a hülle yapar gibi atıyorsunuz sonra Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak seçiyorsunuz. Aynı şeyi Yargıtay’da yaptınız. Bir Anayasa Mahkemesi Üyesini Yargıtay’a seçtiniz sonra da bir dosya bile incelemeden Anayasa Mahkemesi’ne yolladınız. Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı buralara getirmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Bu bir utanç meselesidir. Ne işi var Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi’nde?” dedi.
"BİR HUKUKÇU OLARAK UTANÇ DUYUYORUM"
AKP’nin liyakat anlayışının ve üst düzey yönetici anlayışının geldiği noktayı işaret eden CHP’li Başarır, "İşte AKP, her zaman olduğu gibi liyakat yerine kendisine sadakat anlayışıyla hareket ediyor. Temel hak ve özgürlükleri kendi anlayışlarına göre şekillendirmek istemelerinin sonucunu burada görüyoruz. AKP, her kamusal alana sirayet etmek için bu yöntemlere başvuruyor. AKP’nin bir diğer adı hülle olmuş durumda. Gerçekten artık, bu eylemlerinizden bir hukukçu olarak, anayasa komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum" dedi.
CHP VE HDP KATILMADI
TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Oylamaya CHP ve HDP katılmadı.
3 AY ÖNCE SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ
Müsteşarlık görevini 7 Ağustos 2018 tarihine kadar sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanı Yardımcılığı görevine atandı. TBMM Genel Kurulu’nda 29 Haziran 2022’de yapılan oylamada da Sayıştay üyeliğine seçildi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet