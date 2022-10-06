CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Muhterem İnce' tepkisi: 'Utanç duyuyorum'

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:50

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilmesine tepki gösterdi.

Yüksek yargı organlarını bu kirli ilişkilere alet edenlerin ülkenin bu hale gelmesinden sorumlu olduğunu belirten CHP’li Başarır, “İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi önce Sayıştay’a hülle yapar gibi atıyorsunuz sonra Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak seçiyorsunuz. Aynı şeyi Yargıtay’da yaptınız. Bir Anayasa Mahkemesi Üyesini Yargıtay’a seçtiniz sonra da bir dosya bile incelemeden Anayasa Mahkemesi’ne yolladınız. Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı buralara getirmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Bu bir utanç meselesidir. Ne işi var Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi’nde?” dedi.

"BİR HUKUKÇU OLARAK UTANÇ DUYUYORUM"

AKP’nin liyakat anlayışının ve üst düzey yönetici anlayışının geldiği noktayı işaret eden CHP’li Başarır, "İşte AKP, her zaman olduğu gibi liyakat yerine kendisine sadakat anlayışıyla hareket ediyor. Temel hak ve özgürlükleri kendi anlayışlarına göre şekillendirmek istemelerinin sonucunu burada görüyoruz. AKP, her kamusal alana sirayet etmek için bu yöntemlere başvuruyor. AKP’nin bir diğer adı hülle olmuş durumda. Gerçekten artık, bu eylemlerinizden bir hukukçu olarak, anayasa komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum" dedi.

CHP VE HDP KATILMADI

TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Oylamaya CHP ve HDP katılmadı.

3 AY ÖNCE SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Müsteşarlık görevini 7 Ağustos 2018 tarihine kadar sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanı Yardımcılığı görevine atandı. TBMM Genel Kurulu’nda 29 Haziran 2022’de yapılan oylamada da Sayıştay üyeliğine seçildi.