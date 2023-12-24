Muharrem İnce'den dört partinin ortak bildirisine destek

Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 24.12.2023 - 16:17

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik Meclis'te dört partinin imzaladığı "ortak bildiri"ye destek verdiklerini duyurdu.

İnce, sosyal medya ağı X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin bildiriye imza atmamasına ilişkin "TSK, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken ‘teröre karşı ortak bildiriye’ imza atılmamasını doğru bulmuyorum" dedi.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca Meclis’te milletvekili ve grup başkanvekili olarak görev yaptım. TSK, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken ‘teröre karşı ortak bildiriye’ imza atılmamasını doğru bulmuyorum. Biz Memleket Partisi olarak ortak bildiriyi doğru buluyor ve destekliyoruz."