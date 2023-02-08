Adıyaman ve Diyarbakır’da depremden sağ çıkanlar o anları anlattı: 'Gece yarısı büyük bir sarsıntıyla uyandım'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:26

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:13

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden Gülşen Figen (38), deprem sonucu çöken Hisami Apartmanı'ndan 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Figen, korku dolu anları anlattı.

“AĞABEYİM HÂLÂ ENKAZ ALTINDA”

Gece yarısı yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde evde 5 kişi bulunduklarını ifade eden Figen, “Hisami Apartmanı'nda oturuyorum. Gece yarısı büyük bir sarsıntıyla uyandım. O sırada yeğenim deprem oluyor, dedi. Önce bunu algılayamadım, sonra kapıya doğru koşunca annem de deprem oluyor, dedi. Yeğenim de annemi o sırada çekti. Deprem esnasında tek hatırladığım binanın çökmesi oldu. Gözlerimi açtım kendimi taşlardan oluşan bir daire içerisinde olduğumu gördüm. Enkazdan 6 saat sonra çıkarıldım. Deprem gecesi evde 5 kişi kalıyorduk. Bir odada 4 kişi, abim ise diğer odada kalıyordu. Ağabeyim hâlâ enkaz altında. 4’ümüz kurtarıldık, ağabeyim kaldı. Enkaz altından ilk önce yeğenimi, sonra annemi, ondan sonra da beni ve kardeşimi çıkardılar. Ayağım ile boynum kırılmış” dedi.

“BABAMLARIN BİNASI YERLE BİR OLDU”

10 ili etkileyen deprem esnasında Adıyaman’da bulunan Vedat Gülmez, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan babası ve kız kardeşini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiklerini söyledi.

Gülmez, “Adıyaman’dan Diyarbakır’a geliyoruz. Annem ile kız kardeşimi Adıyaman’da kaybettim. Babamı ve kız kardeşimi Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Sağ olsun buradaki doktor arkadaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Benim kaldığım ev yıkılmadı. Ben sağ kaldığım için babam ve kardeşimi kendi evlerinden çıkarmak için yardıma gittik. Babamların kaldığı bina yerle bir oldu” ifadelerinde bulundu.