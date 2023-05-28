2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik: Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre 3. kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden İnce, "Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:41
Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik: Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemde de Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya devam edecek. Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla muhalefete, "Nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum." ifadeleriyle seslenen Muharrem İnce, şunları yazdı: 

"Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."


Muharrem İnce

İlgili Haberler

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı

En Çok Okunan Haberler