Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik: Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim

Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:41

Güncelleme: 28.05.2023 - 23:41

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemde de Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya devam edecek. Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla muhalefete, "Nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum." ifadeleriyle seslenen Muharrem İnce, şunları yazdı:

"Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."