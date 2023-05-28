2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce oylarını Ankara’da kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:32
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara’da kullandı
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Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandık başına gidiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de Ankara’daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 no’lu sandıkta oylarını kullandı.

"DEĞERLENDİRMEMİ BİRKAÇ GÜN SONRA YAPACAĞIM"

Açıklamalarda bulunan İnce, "Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. Seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.


Muharrem İnce Muharrem Memleket Partisi Oy sandık

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