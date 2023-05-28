2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Ankara'da oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1. çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:12
Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

İnce'nin oy kullandığı 4617 nolu sandıkta 358 seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna'na 295 oy, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 59 oy çıktı.

Sandıktan çıkan 4 oy ise geçersiz sayıldı. 


Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri

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