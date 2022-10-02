Muharrem İnce'den iktidara: 'Yıllarca işçilere 1 Mayıs'ı yasaklayanlar, burayı sığınmacılara teslim etmiş'
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti ve yurttaşlarla buluştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle, İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan İnce, Türkiye'yi yıllardır karış karış gezdiğini söyledi.
Taksim Meydanı'nda kendisini yabancı gibi hissettiğini belirten İnce, "Yıllarca işçilere 1 Mayıs'ı yasaklayanlar, burayı sığınmacılara teslim etmiş. Bu sorunu çözeceğiz. Sisi ile barıştıysa, terör devleti dediği İsrail ile barıştıysa, Macron'la, Putin'le barıştıysa bunu da çözecek. Şam'a büyük elçi atayacak. Sınırlarımızı koruyacak. Masaya oturacak. Açık kapı politikasını terk edecek. Hukuki statüsüne bakılarak yardım edilecek, her önüne gelene değil ve geri dönüş politikası yeniden gözden geçirilecek" diye konuştu.
İnce, Türkiye'nin "yol geçen hanı" olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de en az fotoğrafı Taksim Meydanı'nda çektiriyorum. Hakkari'de, Edirne'de, İzmir'de buradan fazla fotoğraf çektiriyorum. Türkiye'nin kalbinde bana uzaylı gibi bakıyorlar. Burası benim memleketim, bizim memleketimiz. Türkiye'nin kalbi burası. En çok insanın geçtiği yer burası. İşgal edilmiş durumda. Bu sorunu çözeceğiz."
İnce, açıklamasının ardından Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ve beraberindeki partililerle İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Gençlerin oturduğu kafeleri ziyaret eden İnce, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi ve esnafla sohbet etti.
Muharrem İnce, daha sonra İstanbul 17. Bienali'ni ziyaret etti. Görevliden bienal hakkında bilgi alan İnce, ardından Galata Kulesi'nin altındaki bir çay bahçesinde partililerle çay içti.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 6'lı masada 'hız' hamlesi