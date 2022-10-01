Muharrem İnce'den 'tartışma' çağrısı: Memleket Partisi'nin oyu yüzde 70 olur

01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:41

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy'de bir basın toplantısı yaptı.

"Türkiye'nin bir ittifaka ihtiyacı var" diyen İnce, "Seçmen ve sandık ittifakına ihtiyacı var. Üç ayağı var bu işin bir cumhurbaşkanı adayı, iki seçmen, üçüncüsü de sandık. Herkes adayı konuşuyor, adaydan önce konuşulması gerekenler var. Adayı kim seçecek, Suriyeli mi, Afgan mı, sahte seçmen mi? Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin. Seçmeni konuşalım, 60 milyon seçmen olacak, gelin bu seçmeni tarayalım. Sahte var mı, kimler oy verecek öğrenelim. Bunu yalnız biz yapamayız, yeni kurulan bir partiyiz, hazine yardımımız, desteğimiz yok" dedi.

TARTIŞMA ÇAĞRISI

İnce,"Cumhurbaşkanı adayları mutlaka televizyonda tartışma yapmalıdır. Yunan adalarını, Yunanistan'la ilişkileri, Ortadoğu'yu, Mavi Vatan'ı, F-35'i, S-400'ü, ekonomiyi, eğitimi sağlığı, tarımı. Hodri meydan, bir kez konuşsak Memleket Partisi'nin oyu yüzde 70 olur. Kaçarak olmaz, partilerin oyunun arkasına sığınarak olmaz. Cumhurbaşkanı adaylarına buradan meydan okuyorum, televizyonlarda tartışmak istiyorum. Çağrı yapın adı geçenlere, adı geçenlere, gönlünden geçenlere. Demirel ile Ecevit gibi çıkalım konuşalım, tartışalım" diye konuştu.

"Erdoğan'ı eleştireceğiz çünkü ülkeyi yanlış yönetiyor" diyen Muharrem İnce, "Fakat, bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret eden Almanya Parlamento Başkan Yardımcısına da haddini bildireceğiz, 'Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin' diyeceğiz. Diğer muhalefetten farklı olarak biz böyle bir muhalefet yapacağız" dedi.