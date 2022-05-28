Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' eleştirisi: 'İktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye yüklendiği konuşmasında "Muhalefet 'kaçacaklar' diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösteriyor ama bu tam da iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türk siyasetinde son dönemlerde bir tiyatro oynandığını" öne süren İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı, bu kapsamda TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığı yönündeki iddialarına değindi.
"50 MİLYON DOLAR İÇİN Mİ?"
Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Kaçacaklar dediğinizde bu kime yarar? Birincisi; Erdoğan'a yarar. Neden? Tabanını kenetlersiniz. İkincisi; size yarar. Kendi tabanınızı kenetlersiniz. Yani alan razı, veren razı. Kaçacak olsalar 50 milyon dolar için mi kaçacaklar? Aklıevveller 'Bir lira da bir, bin lira da bir' diyorlar. Ben de biliyorum bunu. Muhalefet 'kaçacaklar' diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösteriyor sözde ama bu tam da iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor. Kendi tabanını da sağlamlaştırıyor. Buradan kazanç çıkmaz ki."
"BİRBİRİNDEN MEMNUNLAR"
Muhalefetin politikasının iktidarı güçlendirdiğini savunan İnce, kendilerinin bunun bir parçası olmayacağını dile getirdi.
Bu tartışmalardan yine iktidarın kazançlı çıkacağını iddia eden İnce, "Milletimize sesleniyorum: Bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan memnundur" diye konuştu.
İnce, açıklamalarının ardından bahçesindeki ağaçlardan erik kopararak basın mensuplarına ikram etti.
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