RTÜK’ten kanallara 'Kılıçdaroğlu' cezası hazırlığına CHP'den jet tepki

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:21

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin kurucuları arasında olduğunu ifade ettiği Amerika'daki bir vakfa TÜRGEV ve Envar üzerinden para aktarılması yönündeki videosunu eş zamanlı yayımlayan KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlattığı belirtildi.

Dosyanın pazartesi günü RTÜK'ün gündemine geleceği bildirilirken CHP'den sert tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımında, "Vatandaşı soyup ABD'de çiftlik almak serbest; bunu açıklamak yasak! İşte AKP'nin özeti" dedi.

Vatandaşı soyup ABD'de çiftlik almak serbest; bunu açıklamak yasak! İşte AKP'nin özeti. https://t.co/c0tGJwxVVF — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) May 27, 2022

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç mesajında, "Biçare RTÜK yönetimine sesleniyorum: Korkmayın" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter paylaşımında "AzKaldı" hashtag'ini kullanarak; "Halkın parasını yurtdışına kaçırmak serbest, söylemek yassah! RTÜK, YSK ve Yargı iktidar aparatlığına devam ediyor hala…" diyerek tepki gösterdi.

Halkın parasını yurtdışına kaçırmak serbest, söylemek yassah!

RTÜK, YSK ve Yargı iktidar aparatlığına devam ediyor hala…#AzKaldı https://t.co/5VuCTyfcjc — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 27, 2022

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

"AİLENDEN KİM ALIYOR BU PARALARI, KARŞI TARAFTA"

Kılıçdaroğlu, “Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme” açıklamasını yapmıştı.